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شاهد: "امرأة خارقة" تتصدر صفوف المحتجين في فنزويلا

11/5/2017

صارت الفنزويلية كاترينا سيارسيلوتي رمزا شعبيا في احتجاجات المعارضة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو؛ حيث يلقبها المحتجون بـ"المرأة الخارقة".

وعادة ما تظهر سيارسيلوتي (44 عاما)، وهي عارضة أزياء ومدربة لياقة بدنية، في مقدمة صفوف المحتجين وهي تلقي الحجارة أو ترد قنابل الغاز المسيل للدموع التي تطلقها قوات الحرس الوطني.

وتشهد فنزويلا احتجاجات واسعة منذ أكثر من شهر ضد الرئيس نيكولاس مادورو، وسط أزمة اقتصادية طاحنة في البلاد. ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات.

وقالت سيارسيلوتي إنها سعيدة بالاسم الذي أطلقه عليها المحتجون، حيث يشير إلى دورها القيادي الذي يحتاجه المتظاهرون.

وتبدأ سيارسيلوتي يومها بالتمارين الرياضية الشاقة في الجبال القريبة من العاصمة كراكاس قبل أن تتجه إلى مقر الاحتجاجات بالعاصمة.

وتقول إنها ترغب في أن تصبح قوة دفع لتشجيع المحتجين على مواصلة التظاهر وعدم اليأس.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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