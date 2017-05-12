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منوعات|الفاتيكان

شاهد: البابا فرانسيس يقبل ترمب في شوارع الفاتيكان

12/5/2017

قبل أسبوعين من لقاء بابا الفاتيكان بالرئيس الأمريكي، ظهرت صورة على حائط بالقرب من الفاتيكان يقبل فيه البابا فرانسيس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ويظهر فرانسيس، في الصورة وهو يحتضن ترمب الذي يظهر كشيطان له قرنان ويحمل مسدسا.

وقعت الصورة باسم " TV BOY "، الذي يعتقد أن يكون فنان الغرافيتي الإيطالي سالفاتوري بينينتند قد رسمها.

وكتب رسام اللوحة على حزام البابا فرانسيس بحروف صغيرة بالإنجليزية والإيطالية "الخير يغفر الشر".

ومن المقرر أن يلتقي فرانسيس بترمب في 24 من شهر مايو/أيار الجاري في الفاتيكان، ويخيم على اللقاء بعض الحرج نظرا لمواقفهما المتناقضة تماما حيال الهجرة واللاجئين والتغير المناخي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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