شاهد: الاعتداء على مفكر فرنسي في بلغراد

تعرض المفكر الفرنسي برنارد هنري ليفي، للرمي بفطيرة مغطاة بالكريمة أثناء عرض لفيلمه "بيشمركة" في العاصمة الصربية بلغراد.

وخلال العرض أقدم مواطن صربي على رمي فطيرة في وجه ليفي وهو يصرخ "أرحل عن بلغراد أيها القاتل"، منتقدا دعمه لقصف يوغوسلافيا من قبل الناتو عام 1999.

وصعد رجل آخر على خشبة المسرح من وراء ليفي وهو يحمل لافتة رسمت عليها المطرقة والمنجل، رمز الشيوعية، وكتب عليها " برنارد ليفي يدافع عن القتل الاستعماري".

ورغم هذا، واصل ليفي تقديم عرضه، ورد على الشباب الذين هاجموه بالفرنسية "تحيا الديموقراطية".

ويتناول فيلم ""بيشمركة" المعارك التي تخوضها قوات البيشمركة الكردية ضد تنظيم الدولة في العراق.

يذكر أن برنارد هنري ليفي وضعته صحيفة "جيروزاليم بوست" على لائحة الأكثر 50 يهودياً مؤثراً في العالم، ليأتي في المركز الـ 45.