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شاهد: الألماس الوردي استثمار الأغنياء

12/5/2017

أصبح شراء الألماس الوردي النادر، بالنسبة لأغنى أغنياء العالم خيار استثماري، بعد أن سجل الألماس وردي اللون أسعارا قياسية في مزادات هذا العام.

وقال توبياس كورمايند مدير موقع ( 77 دايموندز ) الذي يملك متجراً في حي ماي فير في لندن ويبيع على الإنترنت، إن الإقبال على شراء الألماس الملون تزايد مع تعافي العالم من الأزمة المالية.

وأوضح كورمايند ، أن المشترين أبدوا تفضيلا واضحا للون الوردي رغم أن العثور على أحجار باللونين الأحمر والبرتقالي يعتبر أصعب من اللون الوردي.

يقول مختصون إن الألماس الملون قد يظهر بألوان منها الأزرق والأصفر والأحمر والوردي استنادا إلى طبيعة تشكل الحجر، لكن اللون الوردي نادر، ويقدر الخبراء قيمته الجمالية بأكثر من غيره من الألوان.

واعتمادا على هيكله الدقيق، يمكن للألماس الملون أن يكون أزرق، أصفر، أحمر  وورديا، ولكن اللون  الوردي يعتبر نادرا ومرغوبا من قبل جامعي الألماس والمتاجرين فيه على حد سواء .

وفي أبريل /نيسان بيعت ألماسة تزن 59.6 قيراط، أطلق عليها (النجمة الوردية) بسعر قياسي بلغ 71.2 مليون دولار في هونغ كونغ، ما يدل على المزاج العام في الانحياز للون الوردي.

ويأتي ما يقدر بنحو 90 في المئة من الماس الوردي في العالم من منجم (ريو تينتو أرجيل) في غرب أستراليا والذي يعمل منذ عام 1983، ويشير مختصون إلى أن ودائع المنجم استنزفت ومن المقرر أن يغلق في عام 2021.

وهناك مناجم أخرى منتشرة في أنحاء العالم تنتج الماس الوردي أحيانا ولكن بنسبة أقل.
يقول مختصون وخبراء في المجال، إن الألماس الوردي الأرجواني يميل إلى أن يكون صغيرا نسبيا، ولكنه ملون بشكل واضح. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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