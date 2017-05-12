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شاهد: أول زوجين ينجحان في تسلق أعلى 14 قمة في العالم

12/5/2017

أصبحت امرأة إيطالية وزوجها أول زوجين ينجحان في تسلق أعلى 14 قمة جبلية في العالم والتي لا يقل ارتفاع أي منها عن8 آلاف متر، طبقا لما ذكرته الشركة المنظمة للرحلة الخاصة بالزوجين.

وقالت بيني هيوغو، وهي مدير في شركة "شو أويو" للرحلات السياحية في كاتماندو إن نيميس ميروي، 56 عاما، وزوجها رومانو بينت، 55 عاما، وصلا إلى قمة جبل أنابورنا التي يبلغ ارتفاعها ثمانية آلاف متر بشمال وسط نيبال صباح أمس الخميس. 

وأضافت أن "نيميس وزوجها وصلا إلى القمة أمس الخميس، لقد تحدثت إلي عبر الهاتف وبدت سعيدة للغاية".

وتابعت هيوغو أن الزوجين تسلقا الجبل بدون أكسجين إضافي ونزلا إلى معسكر القاعدة للجبل.

وأضافت "سوف يستغرقان ما بين أربعة إلى خمسة أيام للوصول إلى أقرب بلدة، ثم سيتوجهان بعد ذلك إلى كاتماندو".

وبدأ الزوجان رحلتهما في عام 1998، عندما وصلا إلى قمة جبل "نانكا باربات" الذي يبلغ طوله 8126 مترا في باكستان.   

ويعتبر تسلق أعلى 14 قمة جبلية في العالم، من دون أكسجين إضافي عملا بطوليا نادرا بين المتسلقين، حيث نجح 12 متسلقا من الصفوة في هذه المحاولة حتى الآن.

يذكر أن متسلق الجبال الإيطالي الأسطوري رينهولد ميسنر أصبح في عام 1986  أول شخص يتسلق القمم الـ14 في العالم من دون أكسجين إضافي. 

المصدر : الألمانية
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