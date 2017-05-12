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رئيس المكسيك يكتب إلى دي كابريو على تويتر بشأن دلافين

12/5/2017

كتب الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا للممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو على تويتر في مسعى لطمأنة نجم هوليوود بأن حكومته تتخذ خطوات لحماية نوع نادر من الدلافين يعيش في المياه المكسيكية.

وانخفضت أعداد دلافين (فاكيتا) التي تعيش في خليج المكسيك بشدة في السنوات القليلة الماضية بسبب نصب شباك لصيد الروبيان وأسماك توتوابا التي يحب أبناء آسيا تناولها.

ويوم الأربعاء حث دي كابريو متابعيه على تويتر وعددهم 17.5 مليون شخص على مساندة جهود الصندوق العالمي للحياة البرية من أجل زيادة التوعية والمساعدة في إنقاذ دلافين (فاكيتا) قبل فوات الأوان.

ومساء أمس الخميس كتب بينيا نييتو بالإنجليزية على تويتر مدافعا عن جهود حكومته لحماية هذا النوع من الدلافين ومخاطبا دي كابريو مباشرة.

قال "أرحب باهتمام ليو دي كابريو والصندوق العالمي للحياة البرية بدلافين فاكيتا". وأضاف قبل أن يكتب خمس تغريدات أخرى كلها بالإنجليزية لجذب الانتباه لما تقوم به المكسيك "تركز المكسيك كل جهودها على الحيلولة دون انقراض هذا النوع".

وفي عام 2015 فرضت المكسيك حظرا لمدة عامين على نصب شباك في موطن دلافين (فاكيتا) ومددت الحظر هذا العام. لكن البعض يقول الحظر بحاجة لتطبيق أفضل.

المصدر : الألمانية
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