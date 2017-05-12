بالصور: مصري يصنع سيارة تنافس التوك توك

صنع المصري أحمد سعيد عمر سيارة صغيرة ذات أربع عجلات في ورشته القريبة من أهرام الجيزة أملا في أن تسد هذه السيارة الصغيرة ، الفجوة في السوق المحلي.

السيارة "الميني" التي أنتجها عمر مستطيلة الشكل ولها جسم من الصلب وتتسع لستة أفراد وهي أقل ثمنا من التوك توك المستورد واسع الانتشار نظرا لصناعتها من مواد محلية بالكامل تقريبا.

وارتفعت أسعار المنتجات المستوردة منذ أن خفضت الحكومة قيمة الجنيه في نوفمبر /تشرين الثاني في إطار إجراءات لتحفيز الاقتصاد.

ويصل سعر (التوك توك ) إلى نحو 38 ألف جنيه (2105 دولارات) وهو مزود بمحرك قوته 17.5 حصان بينما تتكلف سيارة عمر 34 ألفا ولها محرك بقوة 30 حصانا.

وقال عمر البالغ من العمر 35 عاما لرويترز "هي حاجة بديلة عن التوك توك وبسعر أفضل واقتصاديا أفضل ".

وينتشر التوك توك ذو الثلاث عجلات في الكثير من مدن مصر وخاصة في الأحياء ذات الشوارع الضيقة أغلب هذا النوع مستورد من الهند.

ونظرا لارتفاع تكلفة الاستيراد يعتقد عمر أن السوق قد تتسع لتصميمه الجديد.

ويقول عمر إن السيارة متاحة في بعض المعارض وإن هناك من اشتروها.