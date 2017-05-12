بالصور: تونسي يفوز بصناعة خبز الرئيس الفرنسي الجديد

فاز تونسي، يحمل الجنسية الفرنسية، بمسابقة أهلته، لصنع خبز الرئيس إيمانويل ماكرون، الساكن الجديد في قصر الإليزيه.

سامي بوعطّور، فرّان يعمل في المنطقة الـ 13 في باريس، خاض مسابقة "صنع أفضل خبز فرنسي" شارك فيها 250 خبّازًا.

وانتزع بوعطّور (50 عاماً)، إعجاب لجنة التحكيم المؤلفة من 15 حكمًا بينهم طبّاخ الإليزيه، ليحصل بجدارة على حق صنع الخبز للقصر الرئاسي، على مدار عام كامل.

وقال بوعطّور، إنه عمِلَ مدير مطعم قبل عشر سنوات، مبيناً أن فكرة تغيير مهنته جاءت من زوجته "ألفة".

وأوضح أنه لاقى صعوبة في بداية تغيير عمله، واستدرك أن تحقيق النجاح في العمل الجديد أشد صعوبةً.

وأضاف أنه شارك مرتين في مسابقة "صنع أفضل خبز فرنسي"، وأحرز في أولاها المركز الثاني، وثامن المسابقة الثانية، ليتوج أخيرًا بالمركز الأول قبل أيام.

وأشار إلى أنه سيقابل طباخ الإليزيه خلال الأسبوع الحالي، لمعرفة الإجراءات في القصر.

وتقام المسابقة سنوياً في قصر الإليزيه، لاختيار أفضل صانع للخبز الفرنسي، الذي يبلغ طوله ما بين 55 و65 سم، وحجمه بين 250 و300 غرام.

وأول أمس (الأربعاء) أعلن المجلس الدستوري، النتائج الرسمية للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي.

وأوضح المجلس على لسان رئيسه لوران فابيوس، أن ماكرون فاز برئاسة البلاد بحصوله على 20 مليونا و743 ألفا و128 صوتا، أي ما يعادل 66.10 % من أصوات الناخبين.