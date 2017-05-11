شاهد: وفاة أب وابنته غرقا في سيارتهما

أفرجت الشرطة في ولاية فلوريدا عن شريط فيديو درامي يظهر شخصين يقومان بمحاولة يائسة لإنقاذ أب مسن وابنته بعد أن خرجت سيارتهما عن رصيف وغرقت وأدى الحادث لوفاتهما.

وقع الحادث مساء الاثنين إذ ورد بلاغ لإدارة شرطة فينيسيا بخروج سيارة بداخلها راكبان عن الطريق إلى ممر مائي حيث أخذت تنزلق ببطء إلى الماء.

وقفز ضابط شرطة فينيسيا بول واتسون، الذي كان في المنطقة، والعديد من الأشخاص في الماء، وهرعوا إلى السيارة الغارقة لمحاولة إنقاذ راكبيها، واللذين عرف فيما بعد أنهما يوجين هايدن (88 عاما) وابنته البالغة من العمر 64 عاما كارول.

ووصلت دورية بحرية حيث غرقت السيارة ورجال الإنقاذ، ولكن الرياح القوية والتيار حالا دون نجاح جهود الإنقاذ ولم يتمكن المنقذون من الوصول للأب وابنته في الوقت المناسب.

وكان المنقذون يحاولون التحدث إلى الرجل وابنته التي تجلس خلف مقود السيارة لتوجيههما إلى ما يجب فعله ، غير أن المحاولات باءت بالفشل ، واستطاع الغواصون سحب السيارة بعد ساعتين من غرقها في خليج المكسيك وشرعوا في عمليات تحقيق.

وكان الأب وابنته يعيشان في قرية من قرى المتقاعدين، ويذكرهما المجتمع المحلي بأنهما كانا قريبين من بعضهما كثيرا.