البث الحي
منوعات

شاهد: موظفة بمطعم للوجبات السريعة تسكب ماء مغليا على طفل سوري في تركيا

11/5/2017

قامت موظفة بأحد مطاعم الوجبات السريعة بسكب الماء المغلي على طفل سوري يبلغ من العمر 6 أعوام في مدينة إسطنبول التركية.

وسجلت كاميرات المراقبة قيام الموظفة بالتوجه إلى الطفل وسكب الماء المغلي على ظهره، ما أدى إلى إصابته بحروق.

وادعت الموظفة أنها قامت بذلك بسبب انزعاج الزبائن من الطفل، لكن الزبائن اتصلوا بالشرطة التي حضرت إلى المكان واصطحبت الموظفة إلى قسم الشرطة، فيما أرسل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأصدرت الشركة صاحبة سلسلة المطاعم بيانا اعتذرت فيه عن الحادث وأكدت قيامها بفصل الموظفة من عملها، معربة عن استيائها مما قامت به الأخيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من منوعات

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)