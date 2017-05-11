شاهد: محاكمة شاب روسي لعب "البوكيمون" داخل كنيسة

أصدرت محكمة روسية (الخميس) حكما بالسجن مع وقف التنفيذ على شاب احتجزته السلطات بعد أن لعب "بوكيمون غو" داخل كنيسة في عام 2016.

ودانت المحكمة رسلان سوكولوفسكي بالتحريض على الكراهية الدينية بعد عرض فيديو على موقع يوتيوب ظهر فيه وهو يلعب لعبة "بوكيمون غو" على هاتفه المحمول في كنيسة، وحصد الفيديو أكثر من مليون و900 ألف مشاهدة.

كما حكمت المحكمة على سوكولوفسكي (22 عاما) بقضاء 160 ساعة من الخدمة الإجتماعية الإلزامية وأمرته بعدم الظهور في الأماكن العامة.

وقال سوكولوفسكي بعد صدور الحكم: "عموما أنا راض لأنني ما زلت حرا ولدي إمكانية للعمل لصالح مشاريع اجتماعية".

وقال محاميه إنه من غير المرجح أن يطعن سوكولوفسكي على الحكم.

من جانبها استنكرت منظمة العفو الدولية الحكم على سوكولوفسكي واعتبرت القضية بأنها كانت "محاكمة استعراضية"، مضيفة أن السلطات الروسية "أساءت استخدام نظام العدالة الجنائية" بتطبيق "قانون صارم ضد التطرف".