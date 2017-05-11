شاهد: فلسطيني يصنع سيارة زفاف من 5 سيارات

تكتسب سيارة مخصصة لحفلات الزفاف صنعت بشكل كامل في قطاع غزة من أجزاء لخمس سيارات شعبية كبيرة في مدينة غزة المحاصرة.

السيارة لونها أبيض ومزينة برسوم يدوية من الخارج. أما من الداخل فيغطي الجلد الأبيض مقاعدها ولها سقف مرتفع مقوس بتصميم خاص فريد.

صمم السيارة وصنعها سلامة العوضي (32 عاما)، مدير مؤسسة فرحة الخيرية لتيسير الزواج، في قطاع غزة بمساعدة فني سيارات وباستخدام أجزاء من خمس سيارات أخرى.

وأوضح العوضي أن السعر المرتفع جدا للسيارة حال دون استيرادها من الخارج وإدخالها غزة هو الذي أوحى له بفكرة تصنيعها محليا.

وأشار إلى أن تصنيع السيارة استغرق ثلاثة أشهر، وبلغت تكلفة التصنيع نحو 21 ألف دولار.

وتؤجر السيارة في يوم الزفاف مقابل 500 شيكل، أي ما يعادل نحو 140 دولارا، كما أنها تؤجر مجانا لمن يتلقون قرض زفاف.

والسيارة محجوزة في موسم الأعراس خلال فصل الصيف، ويأمل العوضي أن يحقق ربحا وفيرا يكفي لتصنيع سيارة زفاف أخرى لشبان وفتيات غزة في حفلات عرسهم المستقبلية.