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شاهد: سيارة زعيم حزب العمال البريطاني تدهس قدم مصور

11/5/2017

دهست سيارة تقل زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن (الخميس) قدم مصور تلفزيوني بهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وكان كوربن في طريقه لحضور اجتماع يتعلق بسياسات الحزب قبل الانتخابات العامة المقررة في الثامن من يونيو/حزيران وفق ما ذكره مصور فوتوغرافي ومصور تلفزيوني كانا في موقع الحادث.

وتلقى المصور المصاب جيلس وولتورتون علاجا في موقع الحادث قبل أن تنقله سيارة إسعاف.

وقال متحدث باسم (بي.بي.سي) إن الأولوية الأولى هي الاطمئنان على صحة المصور. وامتنع متحدث باسم حزب العمال عن التعقيب.

وبحسب استطلاعات الرأي يأتي حزب العمال بعد حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي بفارق يتراوح بين 15 إلى 20 نقطة مئوية. وتعرض كوربين الخميس لمشكلة أخرى تمثلت في تسريب مسودة برنامجه الانتخابي إلى عدد من الصحف.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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