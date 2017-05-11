شاهد: "تدريب مخيف" لقوات النخبة في شرطة نيويورك

تسلق الارتفاعات الشاهقة الذي يمكن أن تتسبب في حالات رعب للعديد من الأشخاص، هو تدريب بسيط بالنسبة لقوات النخبة في شرطة نيويورك.

وتنفذ وحدة النخبة في شرطة نيويورك تدريبات "مخيفة " على علو شاهق في جسر بروكلين، تتعلق بتنفيذ العديد من المهام الخاصة والمتعلقة بعمليات إنقاذ.

يقول جون فلين، المدرب من وحدة خدمات الطوارئ في إدارة شرطة نيويورك "ليس هناك في الحقيقة خيارات كون الشخص متقبلا للأمر أو رافضا له، فالوحدة هي وحدة نخبة يتطلب عملها خوض عمليات إنقاذ غير تقليدية وأن هذه الوظيفة ليست لشخص يخاف من المرتفعات.

ويتابع "أن هذه الوحدة تتعامل مع أخطر عمليات إنقاذ المدينة – سواء على رأس ناطحة سحاب أو تحت الماء، واليوم يتم تدريب الوحدة على أحد المعالم الأكثر شهرة في نيويورك – جسر بروكلين على ارتفاع 276 قدم إلى أعلى الجسر" .

ويؤكد فلين أن المدينة بها العديد من الجسور وأن الضباط من هذه الوحدة يتم استدعاؤهم يوميا لعمليات إنقاذ، مشيرا إلى أنه وبغض النظر عن المكان الذي يكون فيه الطائر أو المتظاهر المحتمل – سواء على الكابلات أو أعلى الجسر أو في أي مكان آخر داخل الهيكل – فإنه يشكل تحديا بنفس القدر استنادا إلى حقيقة أن هناك خطرا ومشكلة يجب حلهما.

وعدّد المدرب حالات جرى فيها التعامل مع مشكلات ومواقف جرت على "علو شاهق" منها قيام رجل الصيف الماضي باستخدام أكواب شفط كبيرة وتسلق جزء من الطريق حتى برج ترمب في مانهاتن.

وقال " إنه كثيرا ما لا يرغب المتظاهرون والمتسلقون من النزول بمحض إرادتهم وفي هذه الحالات يقوم ضباط النخبة بالتعامل مع الوضع، والتي تتطلب بالإضافة إلى المهارات البدنية مهارات التعامل السلس وخاصة مع الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات العاطفية.

ولتكون جزءا من وحدة النخبة هذه يجب أن تكون قد خدمت في الشرطة لمدة خمس سنوات من الخبرة في الدوريات، إضافة إلى الخضوع للتدريب الإضافي، والأهم من ذلك أن تكون "جاهزا في أقل من لمحة " لتسلق أطول ناطحات السحاب والجسور في المدينة.