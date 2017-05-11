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بالصور.. ترودو يلعب مع ابنه داخل مقر الحكومة الكندية

11/5/2017

حظي منشور لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يظهر فيه وهو يلاعب أحد أبنائه داخل مقر الحكومة بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر إحدى الصور ترودو مع ابنه وهما يجريان في مقر الحكومة، بينما تظهر صورة أخرى الطفل وهو يختبئ من أبيه الذي تظاهر أنه فوجئ به، بينما يقف ترودو وابنه في صورة ثالثة أثناء إدلاء ترودو بتصريحات لصحفيين، وفي صورة رابعة يجلس الطفل على مكتب وهو يتصفح هاتفا محمولا.

وحظي المنشور، الذي نشره ترودو علة صفحته على فيسبوك، بآلاف المشاركات والتعليقات ومئات الآلاف من الإعجاب خلال أقل من 24 ساعة.

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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