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منوعات|ألمانيا

مسن يصيب 8 تلاميذ برذاذ الفلفل لتسببهم في إزعاجه

10/5/2017

قام مسن بإصابة ثمانية تلاميذ في أحد بيوت الشباب بمدينة دريسدن الألمانية برش رذاذ الفلفل عليهم لتسببهم في إزعاجه.

وقالت الشرطة الأربعاء إن الرجل،67 عاما، الذي كان يقيم أيضا في النزل، شكا مساء الثلاثاء من الجلبة التي أحدثها التلاميذ، وتوجه إليهم ممسكا بسكين ورش عليهم رذاذ الفلفل.  

وتلقى  أغلب التلاميذ، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عاما، العلاج داخل النزل، فيمانقل اثنان منهم إلى المستشفى.

وتوجهت الشرطة بعدد كبير من أفرادها وبمرافقة كلب بوليسي إلى النزل، واحتجزوا الرجل داخل حجرته.

وذكرت الشرطة أن الرجل يعاني من اضطرابات نفسية وكان مخمورا بشدة.

المصدر : الألمانية
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