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فيديو: احذر من سرقة هاتفك المحمول بهذه الطريقة

10/5/2017

التقطت كاميرات مراقبة في العاصمة البريطانية لندن لحظة قيام لصين على دراجة نارية باختطاف الهاتف المحمول لأحد الأشخاص أثناء سيره بوسط المدينة.

وتوضح كاميرات المراقبة التي التقطت الحادث السرعة التي يمكن أن تتم بها الجرائم، إذ كان أحد الأشخاص يسير على الرصيف بوسط المدينة وهو يرتدي بذلة كاملة ويتصفح هاتفه المحمول عندما مر بجانبه شخصان ملثمان على دراجة نارية واختطفا هاتفه سريعا في وضح النار وفرا هاربين.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية (الأربعاء) إن ضباطا من الشرطة قاموا بجولة في المتاجر والمقاهي الثلاثاء وتحدثوا إلى المواطنين في محاولة لمواجهة سرقة الهواتف المحمولة بهذه الطريقة، والتي انتشرت بشكل واسع في الآونة الأخيرة.

وقالت الصحيفة إن هناك بلاغات بسرقة أكثر من 100 هاتف محمول في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2016 وفبراير/شباط 2017، قيمتها أكثر من 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 65 ألف دولار).

وحذرت الشرطة من أن تصفح الأخبار في الشارع أو الرد على رسائل نصية يمكن أن يؤدي إلى سرقة الهاتف في غضون ثوان قليلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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