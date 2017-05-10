شاهد: مشاجرة عنيفة داخل طائرة أمريكية

اندلعت مشاجرة عنيفة بين راكبين على متن رحلة جوية أمريكية بعد أن لامست عجلات الطائرة أرض المدرج.

وأظهرت اللقطات التي التقطها هاتف أحد الركاب اندلاع المشاجرة وتبادل اللكمات بين الراكبين على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية "ساوث ويست" كانت متجهة إلى أوكلاند يوم الأحد الماضي.

وألقت شرطة المطار القبض على أحد المشتبه بهم وهو "تشيز كابل"/37 عاما/.

ونقلت تقارير إخبارية عن الشرطة قولها إن كابل وجه إهانات للضحية واعتدى عليه بالضرب ما تسبب له في كدمة حول العين وقطع في الأنف وكسر في الأسنان.

ومثل كابل أمام المحكمة الثلاثاء ووجهت له اتهامات بالاعتداء.