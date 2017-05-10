شاهد: "سباحة الأَخَوَات" تنشر البوركيني في أستراليا

يحظى زي "البوركيني" المخصص للسباحة بإقبال كبير بين المحجبات في أستراليا، وذلك بعدما أسست مسلمات مجموعة أطلقت عليها "سباحة الأخوات".

وقالت مشاركات في مجموعة "سباحة الأخوات" (Swim Sister) إن تأسيس المجموعة جاء ردا على بعض مظاهر العنصرية التي شهدها الغرب مؤخرا ضد المحجبات، وكان من بينها حظر البوركيني على السواحل الفرنسية.

وقالت يسرا متولي، مؤسسة مجموعة "سباحة الأخوات"، إن المشهد المروع للشرطي الفرنسي الذي حاول التدخل في ملابس السيدات على شواطئ فرنسا هو الذي ألهمها مع صديقاتها لتأسيس المجموعة.

وأوضحت أنها شعرت بالغضب بسبب عدم السماح للسيدات بارتداء ما يرغبن به من أجل السباحة، فأسست فريقا يدعى "فتيات البروكيني"، وهذا كان الاسم السابق للمجموعة قبل أن يتحول إلى "سباحة الأخوات".

وأوضحت أن وجود المجموعة يفتح المجال أمام الفتيات المسلمات صغيرات السن في أستراليا للإبداع في عالم السباحة.

أما أنيسة بوكلي، العضوة بالمجموعة، فأشارت إلى أن مجموعة "سباحة الأخوات" تضم بطلة أولمبية مصرية سابقة، عادت للسباحة، وهو ما من شأنه تشجيع السباحات الصغيرات على الإبداع والتفوق في السباحة.

وقالت ديما فاسي، وهي عضوة أيضا بالمجموعة، إن الفكرة انتشرت سريعا، بحيث صارت "سباحة الأخوات" تضم نحو 200 عضوة في أقل من شهر.