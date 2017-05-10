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شاهد: سائق ينقذ حياة راكب دراجة نارية اشتعلت به النيران

10/5/2017

ساهم رد الفعل السريع من جانب سائق شاحنة في الصين في إنقاذ راكب دراجة نارية اشتعلت به النيران بعد اصطدامه بالشاحنة.

وكان سائق الشاحنة يقود شاحنته بمدينة نانشانغ، عاصمة مقاطعة جانشي شرقي الصين، عندما اصطدمت به دراجة نارية واشتعلت النار بقائدها يوم السبت.

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة اشتعال النار بقائد الدراجة النارية بعدما اصطدم بخزان الوقود في الشاحنة، وعلى الفور التهمت النيران مقدمة الشاحنة وسائق الدراجة النارية ويدعى تشين، لكن سائق الشاحنة يانغ جويونغ قفز من الشاحنة مع مرافقيه وسارعوا لجذب تشين بعيدا عن النيران وقاموا بإطفاء النار المشتعلة في جسده.

وقال يانغ: "اشتعلت النار في الشاحنة أيضا، ولم أستطع فتح باب الشاحنة المجاور لي حيث كانت النار متأججة. وفتحت الباب الآخر وقفزت إلى الخارج وأسرعت إلى الرجل المصاب وأنقذته".

وأضاف: "أول ما تبادر إلى ذهني هو إنقاذ الرجل، فلم أهتم باحتراق شاحنتي. ما كنت أفكر به هو محاولة إنقاذ هذا الرجل أولا".

وأوضح يانغ أنه استدعى بعد ذلك طواقم الإطفاء والمساعدة الطبية لتشين، الذي تم إرساله إلى مستشفى محلي وقال الأطباء إن إصاباته لا تهدد حياته.

وكشف تحقيق أولي أجرته شرطة المرور أن تشين كان يقود الدراجة النارية بسرعة كبيرة ما منعه من التوقف في الوقت المناسب لتجنب الاصطدام بالشاحنة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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