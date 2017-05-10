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أم نيوزيلندية تضع مولودا وزنه 7.4 كيلوغرامات

المولود يعد المولود الأضخم في تاريخ نيوزيلندا
المولود يعد المولود الأضخم في تاريخ نيوزيلندا
10/5/2017

وضعت أم نيوزيلندية مولودا يعد الأضخم في البلاد؛ حيث بلغ وزنه وقت الولادة نحو 7.4 كيلوغرامات.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية (الأربعاء) إن الطفل بلغ ساعة ولادته 16 رطلا و4 أوقيات (أي نحو 7.39 كيلوغراما)، بينما بلغ طوله 57 سنتيمترا.

وقالت الصحيفة إن هذا الوزن يساوي نحو ضعف متوسط وزن الأطفال حديثي الولادة في نيوزيلندا. وأوضحت أن الطفل بحجمه الحالي يرتدي ملابس لأطفال في عمر 6 أشهر.

وقال والدا الطفل، اللذان أحجما عن ذكر اسمهما، لوسائل إعلام نيوزيلندية إنهما شعرا بالصدمة من حجم الطفل، لكنها سعيدان لأنه ولد بصحة جيدة.

وقالت الأم إنها لم تكن تستطيع الانحناء خلال نهاية حملها بسبب حجم الطفل.

وقالت ديلي ميل إنه رغم الوزن الكبير للطفل فإنه ما زال أقل من الوزن القياسي المسجل بموسوعة غينيس للأرقام القياسية منذ 138 عاما للعملاقة الكندية آنا باتيس، التي وضعت عام 1879 مولودا وزنه 23 رطلا و9 أوقيات (نحو 10.7 كيلوغرامات) وطوله 76  سنتيمترا ومليمترين. 

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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