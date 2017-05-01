شاهد: لحظات رعب وهلع داخل طائرة روسية بسبب المطبات الهوائية

أصيب 20 شخصا على الأقل بإصابات مختلفة بعد أن تعرضت طائرة تابعة لشركة إيروفلت الروسية لمطبات هوائية قوية أثناء رحلتها من موسكو إلى بانكوك.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره من داخل الطائرة عددا من الركاب وهم ملقون في ممراتها, كما أظهر تناثر الحاويات والطعام في المنطقة المخصصة لطاقم الضيافة في منطقة الذيل.

وقال عدد من الركاب إنه لم يتم إضاءة ربط الأحزمة أو تنبيه الركاب قبل دخول الطائرة في منطقة المطبات الجوية.

من جانبها قالت الخطوط الجوية الروسية (ايروفلوت) في بيان إن عددا من الركاب أصيبوا على متن إحدى طائراتها أثناء رحلة من موسكو إلى بانكوك عندما واجهت الطائرة من طراز بوينج 777 مطبات هوائية شديدة قبل 40 دقيقة من الهبوط في العاصمة التايلاندية اليوم الاثنين.

وقالت الشركة إن الطاقم لم يتمكن من تحذير الركاب من الخطر الوشيك إذ وقعت المطبات الهوائية في سماء صافية.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن بعض الركاب أصيبوا بكسور في العمود الفقري وإن اثنين من الركاب يخضعان لجراحات عاجلة.

وأِشارت إلى أن من بين المصابين ثلاثة من الأطفال الرضع.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن شركة مطارات تايلاند العامة المحدودة الرئيسية التي تشغل مطاراتها أن الطائرة هبطت في بانكوك وأن أي تعليق آخر يجب أن يرد من شركة الطيران.

وتنظم ايروفلوت رحلتين يوميا من موسكو إلى بانكوك. وتايلاند وهي وجهة رئيسية للسياح الروس الذين يزور كثير منهم شواطئها.