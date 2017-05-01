شاهد: شاب يقهر إعاقته ويتدرب على المشي بأطراف صناعية

تداول نشطاء مقطع فيديو يظهر أخصائية علاج طبيعي تدرب شخصا فقد قدميه على المشي بواسطة أطراف صناعية وحاز الفيديو على اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد المغردون باهتمام المدربة كما أبدوا تعاطفهم مع المصاب وحيوا فيه روح المثابرة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية يتعايش نحو 15% من سكان العالم مع شكل ما من أشكال العجز، منهم 2% إلى 4% ممّن يواجهون صعوبات كبيرة في القيام بوظائفهم العادية.

وتعد الحوادث المرورية من الأسباب الرئيسة في إصابة مئات الآلاف سنويا بإعاقات دائمة إضافة إلى الإصابات الناجمة عن الحروب.