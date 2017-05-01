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شاهد: رجل ينقذ قطة من الغرق في مياه التايمز

1/5/2017

نجت قطة من الموت غرقا في مياه نهر التايمز بعد أن تدخل مدير الهندسة والعمليات في ميناء لندن وأخرجها من المياه.

وأظهرت لقطات فيديو من كاميرا مراقبة، القطة، التي تم تعريفها بالقطة فيليكس، وهي تفر هربا من قط أخر قبل أن ترتبك وتسقط في مياه النهر.

ويظهر الفيديو الرجل، الذي عرفته وسائل إعلام محلية بأنه سكوت ديربن مدير الهندسة والعمليات في ميناء لندن، وهو يعدو وينحني نحو مياه النهر في محاولة لإنقاذ فيليكس.

وتمكن ديربن من الإمساك بفيليكس وإنقاذها من الغرق.

وعبرت هيئة ميناء لندن في بيان على موقعها عن سعادتها بنجاة فيليكس.

المصدر : أسوشيتد برس
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