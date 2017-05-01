شاهد: حفل زواج صاحبة "أطول لحية" في العالم

أقامت جيسيكا هولمستيد الملقبة بصاحبة أطول لحية في العالم حفل زواجها على شاطئ فينيس في ختام مهرجان غريبي الأطوار بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتحمل هولمستيد (32 عاما) لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية للأنثى صاحبة أطول لحية في العالم، حيث يبلغ طول لحيتها 29.2 سم.

وتقول جيسيكا التي تلقب نفسها بــ "السيدة الملتحية": "إن واحدة من الهوايات المفضلة لي هي تمشيط لحيتي الحمراء، واللعب مع الثعابين".

ومن المفترض أن يغلق مهرجان شاطئ فينيس للمرة الأخيرة مع حفل زواج المرأة الملتحية، بعد أن اشترى صاحب موقع سناب شات الأرض التي كان يقام عليها المهرجان منذ 11 عاما.