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منوعات|تركيا

9 توائم أتراك يدرسون في فصل واحد

9 توائم أتراك يدرسون في فصل واحد
9 توائم أتراك يدرسون في فصل واحد
9/4/2017

أثار 9 توائم في تركيا اهتماما بالغا في ولاية قونية بوسط البلاد، بعد أن جمعهم فصل واحد في مركز منطقة ميرام للدورات التعليمية.

وبحسب وكالة الأناضول للأنباء فإنّ "أحد صفوف المركز يضم 9 توائم، 3 من أسرة والستة الباقون، كل اثنين منهم من أسرة مختلفة".

ويجلس التوائم الثلاثة "نهر وعائشة وإديل" البالغات من العمر 10 أعوام، في مقاعد إلى جانب زملائهن التوائم إسماعيل وأمينة وفاطمة وحوا نور وسلمى وفاطمة، البالغين من العمر 9 سنوات.

وقال بيرم بيوك باش، المسؤول بالمركز إنّه أصيب بالدهشة عندما رأى هذا العدد من التوائم في مركزه.

وتابع بيوك باش قائلًا: "فكرنا مع باقي الإداريين ما الذي يمكن فعله بخصوص التوائم، وقمنا بتوزيعهم على شعب مختلفة بهدف رفع مستوى تركيزهم ودفعهم للاجتهاد أكثر، غير أنهم رفضوا ذلك وأصروا على أن يكونوا في صف واحد، خاصة الشقيقات الثلاثة".

وأعرب التوائم الثلاثة نهر وعائشة وإديل عن سعادتهن في متابعة مسيرتهن الدراسية في صف واحد.

وأشرن إلى أن أسرتهن كانت تخلط بينهن عندما كنّ صغارًا، والآن يجد أصدقاؤهن صعوبة في التفريق بينهن.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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