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شاهد: مذيعة تعلم بوفاة زوجها في حادث على الهواء

9/4/2017

علمت مذيعة تلفزيونية بخبر وفاة زوجها في حادث سيارة خلال قراءتها لخبر عاجل على الهواء، وتلقيها اتصالا هاتفيا من مراسل بموقع الحادث.

وحافظت سوبريت كاور، المذيعة بقناة "آي بي سي 24" الهندية، على رباطة جأشها عندما أخبرها المراسل بتفاصيل الحادث والضحايا عبر مداخلة هاتفية.

وعلى الرغم من أن المراسل لم يذكر أسماء الضحايا إلا أنه قال إن ثلاثة من بين خمسة أشخاص في السيارة لقوا حتفهم.

وكانت المعلومات كافية لتعرف كاور (28 عاما) أن زوجها "هارساد كاوادي" واحد من بين القتلى.

وكان زوجها يسافر في نفس نوع السيارة على نفس الطريق مع أربعة من أصدقائه.

وبعد انتهائها من قراءة الخبر، واصلت المذيعة قراءة عناوين رئيسية لدقائق، ثم انخرطت في نوبة بكاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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