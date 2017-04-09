شاهد: متهم يقاضي شرطيا بسبب "عضة"

أقام متهم يبلغ من العمر 70 عامًا، دعوى قضائية ضد شرطي بعد أن هاجمه كلب بوليسي وعضه في وجهه، في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تعرض كلايد جى جيبيلين للعض من قبل كلب بوليسي في رأسه، بينما كان الشرطي يحاول اعتقاله عام 2015 في مطاردة سريعة، وقرر مقاضاة الشرطي بعد تعرضه لإصابة دائمة في الوجه.

واعتقل الرجل بعد أن تم سحب مركبة تجارية بمقطورة قام بتشغيلها دون ترخيص، وقال محاميه إن الكلب أُطلق له العنان بشكل غير قانوني، وأظهر مقطع مصور لحظة اعتقال نائب مدير مقاطعة ماراثون تروي دييلر ومساعدوه، للرجل ورؤية الدماء تسيل على وجهه بعدما عضه الكلب، في مطاردة استغرقت نحو 15 دقيقة.

ويسعى الرجل للحصول على تعويض مالي غير محدد بعد الجرح الدائم الذي تسبب فيه الحادث الوحشي الذي وقع في مقاطعة كلارك بولاية ويسكونسن في 7 أغسطس/آب 2015.

وقال فريق الدفاع عن الشرطي إنه استخدم الكلب بطريقة صحيحة بعد أن أخبر المشتبه به بالوقوف عدة مرات لكنه رفض الامتثال لأوامره، وأضاف أن الإصابات والأضرار التي لحقت بالمدعي كانت ناجمة عن عدم استجابته وهو المسؤول عنها، وستحال القضية إلى المحكمة في 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.