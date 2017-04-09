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شاهد: كاميرا تضبط مذيعة أسترالية في وضع غريب على الهواء

9/4/2017

ضبطت كاميرا ستديو قناة "إيه بي سي نيوز 24" الاسترالية مذيعة النشرة في وضع غريب حيث كانت تعبث في أظافرها وغير منتبهة أنها على الهواء.

وظلت المذيعة " ناتاشا إكسيلبي" لثوان على الهواء وهي تنظر للأسفل ومنشغلة وهي تعبث بالقلم في أظافرها.

وفور انتباها، فزعت المذيعة على الهواء وأحدثت صوتا، واستجمعت نفسها وبدأت في مواصلة النشرة.

وكان تقرير إخباري قد انتهى لتوه في النشر، وعادت الكاميرا لها لمواصلة تقديم النشرة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها المذيعة في موقف مشابه، حيث اضطرت في عام 2013 إلى تقديم اعتذار للمشاهدين بعد انخراطها في ضحك هستيري خلال تقديمها لخبر اندلاع حرائق في البرازيل. 

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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