شاهد: قط عطشان يقطع مقابلة مسؤول على الهواء

كان رئيس بلدية ريغا عاصمة لاتفيا، يجيب على أسئلة المذيع خلال بث مباشر على الإنترنت من مكتبه، حين اقتحم قط عطشان القاعة وشرب من الكوب الذي أمامه.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، ظهر عمدة لاتفيا نيلس أوساكوفس وهو يجري مقابلة هامة في بث مباشر على الهواء حول جهود المدينة لإصلاح الحفر عندما قاطعه قط أسود وروى ظمأه من كوب أمامه على الطاولة.

بينما ابتسم المسؤول في فرح وتوقف ثوان عن الحديث حتى انتهى القط من الشرب، واستكمل اللقاء بعد أن طرده بلطف.

يذكر أن أوساكوفس، وافق على أن يعيش اثنان من القطط هما كوزيا وموريس، في مبنى البلدية في ريغا.