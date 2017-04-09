شاهد: في عيد ميلاده الـ105 يدخل غينيس بـ"قطار الموت"

تمكن البريطاني جاك رينولدز البالغ من العمر 105 سنوات، من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، باعتباره الأقدم أو الأكبر سنّا في ركوب لعبة خطيرة.

ونشرت "غينيس" على صفحتها الرسمية، مقطعًا مصورًا للرجل يحتفل بعيد ميلاده الـ105 مع ابنته جاين البالغة من العمر 56 عامًا، بحديقة فلامنغو لاند في مالتون، وهما يركبان معًا لعبة الأفعوانية الخطيرة والمعروفة باسم "قطار الموت" وهي لعبة يخشاها الصغار بالأساس.

وحقق الرجل هذا الرقم القياسي في محاولة لجمع الأموال لصالح شركة إسعاف محلية تابعة للإسعاف الجوي، وتعد هذه المرة الثانية التي يحتفل فيها رينولدز بعيد ميلاده محققا رقما قياسيا عالميا، حيث كان أيضًا الشخص الأكبر عمرًا الذي يرسم وشما في عيد ميلاده 104، العام الماضي.