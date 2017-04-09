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شاهد: رجلان ينتقمان من إمرأة واعدتهما معا

9/4/2017

قرر شاب الانتقام من حبيبته الخائنة بمساعدة عشيقها بعدما اكتشفا أنها تخدعهما وتواعدهما معًا، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واشترك الرجلان معًا في خدعة للإيقاع بالفتاة، فأوهمها أحدهم بطلب يدها للزواج وتقديم خاتم الخطوبة داخل مكان عملها، لتتحول فرحتها إلى صدمة عندما فوجئت بالآخر قادم نحوهما، ما تسبب لها في حرج شديد واضطرت لمغادرة المكان بسرعة.

وصرخ الأخير في وجهها متهكمًا قبل أن تغادر المكان "كان لديكِ اثنان من الرجال الصالحين! اثنان جيد"، فيما قال الأول "تُرى كيف راقت لكِ تلك اللعبة؟".

يشار إلى أن الفتاة كانت تواعد كل من الرجلين سرًا لمدة أشهر، وادعى أحدهم أنه اشترى لها سيارة.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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