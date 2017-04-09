البث الحي
منوعات

شاهد: حمام سباحة مُرعب على ارتفاع 500 قدم فوق الأرض

9/4/2017

في برج سكني في مدينة هيوستن الأمريكية صممت شركات مقاولات حمام سباحة غريب من نوعه في الطابق الثاني والأربعين، حيث بإمكان مستخدم الحمام مشاهدة الشارع أسفل قدمه على ارتفاع 500 قدم.

في برج سكني في مدينة هيوستن الأمريكية صممت شركات مقاولات حمام سباحة غريبا من نوعه في الطابق الثاني والأربعين، حيث بإمكان مستخدمي بركة السباحة أن يروا الشارع أسفل أقدامهم على ارتفاع 500 قدم.

الحمام مصمم من الزجاج المقوى ويطلق عليه اسم" سكاي بوول" وتقول شركة المقاولات إن مستخدمي الحمام يجب ألا يشعروا بالخوف لأنه مصنوع من زجاج قوي للغاية.

ويبلغ إيجار الاستوديو في المبنى حوالي 1805 جنيهات استرلينية شهريا وإيجار الشقق العلوية نحو 18 ألف جنيه إسترليني.

المصدر : الجزيرة مباشر + ذا صن
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

إسرائيل: على الأمم المتحدة الاعتراف بـ"اللاجئين اليهود" من الدول العربية

المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان (رويترز)