شاهد: حمام سباحة مُرعب على ارتفاع 500 قدم فوق الأرض

في برج سكني في مدينة هيوستن الأمريكية صممت شركات مقاولات حمام سباحة غريب من نوعه في الطابق الثاني والأربعين، حيث بإمكان مستخدم الحمام مشاهدة الشارع أسفل قدمه على ارتفاع 500 قدم.

في برج سكني في مدينة هيوستن الأمريكية صممت شركات مقاولات حمام سباحة غريبا من نوعه في الطابق الثاني والأربعين، حيث بإمكان مستخدمي بركة السباحة أن يروا الشارع أسفل أقدامهم على ارتفاع 500 قدم.

الحمام مصمم من الزجاج المقوى ويطلق عليه اسم" سكاي بوول" وتقول شركة المقاولات إن مستخدمي الحمام يجب ألا يشعروا بالخوف لأنه مصنوع من زجاج قوي للغاية.

ويبلغ إيجار الاستوديو في المبنى حوالي 1805 جنيهات استرلينية شهريا وإيجار الشقق العلوية نحو 18 ألف جنيه إسترليني.