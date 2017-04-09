شاهد: تصرف بطولي من صبي لإنقاذ فتاة

نشرت صحيفة الصين الشعبية اليومية على يوتيوب، لقطات ترصد تصرف بطولي من صبي شجاع ساعد فتاة كانت محاصرة داخل نافذة حديدية.

وأظهر الفيديو الذي التقط في جيانغشى شرق الصين، الصبي الذي كان يلعب ويلهو مع أصحابه في الشارع حين رأى طفلة عمرها 7 سنوات محشورة بين أسياخ النافذة الحديدية بالخارج وأدرك أنها في خطر وبحاجة للمساعدة.

وهرع الصبي إلى سقف المنزل أسفل النافذة ووقف على رأس مظلة معدنية وحمل ساقي الطفلة المتدلية على ارتفاع 3 أمتار من الأرض، وظل رافعًا الطفلة على كتفه قبل وصول رجال الإنقاذ إلى المكان وتحريرها، في تصرف نال إعجاب وإشادة الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي.

الغريب أن الصبي البطل غادر مسرعًا من المكان دون سبب واضح كما لم يكشف عن هويته.