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شاهد: امرأة تضرب رجلا يفوقها حجمًا في مطعم

9/4/2017

اعتدت امرأة اسكتلندية بالضرب على رجل يفوقها حجمًا بكثير، في طابور انتظار داخل أحد فروع مطعم للوجبات السريعة بمدينة غلاسكو الاسكتلندية

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وميرور البريطانيتين، نشب شجار بين امرأة في منتصف العمر، ورجل في طابور الانتظار، وظهرت المرأة وهي تقفز في الهواء لتصفع الرجل الذي يفوق طولها بكثير، ثم سددت له عددًا من اللكمات في الرأس والجذع والصدر، بينما ظل الرجل يصرخ في مشهد غريب.

وعاد الثنائي إلى طابور الانتظار بعدما هدأت المرأة بينما تسمع صوت ضحكات رواد المطعم الواقفين في الطابور، ولم يُعرف السبب الذي دفع المرأة لضرب الرجل بهذا الشكل.

ورصد المشاجرة أحد رواد المطعم ويدعى غوردون سيث، ونشر اللقطات على موقع فيسبوك، ليشاهده الآلاف، وانهالت التعليقات الطريفة على المقطع فمنهم من وصفها بالملاكمة العظيمة، وسخر آخر بقول إنه سيفكر جيدًا قبل الذهاب إلى اسكتلندا.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف بريطانية
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