مسؤول: 19% من الموريتانيين مصابون بالاكتئاب‎

قال مسؤول موريتاني بارز، الجمعة، إن 19% من مواطني بلاده مصابون بالاكتئاب.

جاء ذلك في تصريحات لأحمد جد ولد الزين المكلف بمهمة لدى وزير الصحة الموريتاني (مسؤول بارز بالوزارة)، خلال ورشة عمل بنواكشوط، تحت شعار "علاج الاكتئاب".

ونظمت الورشة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، بمناسبة اليوم العالمي للاكتئاب الذي يوافق 7 أبريل/نيسان من كل عام، ويحمل هذا العام شعار "الاكتئاب: دعونا نتحدًّث عنه".

وأوضح ولد الزين أن خطر الإصابة بالاكتئاب يزيد بسبب عوامل "الفقر والبطالة وأحداث الحياة والأمراض الجسدية والمعاناة من المشاكل الناجمة عن تعاطي الكحول والمخدرات".

وأضاف أن الاكتئاب يعتبر "اضطرابا نفسيا شائعا يصيب الناس في جميع الأعمار وكلا الجنسين وفي البلدان كافة ويتميز بالشعور الدائم بالحزن وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي يمارسها الشخص عادة".

بدوره، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في موريتانيا سوستن زومبري، والذي حضر الورشة إن المنظمة "على استعداد للتعاون مع وزارة الصحة الموريتانية في كل الجهود الرامية إلى تطوير البرامج والعلاجات وتطوير برامج الصحة النفسية في البلاد".

وبحسب تقارير محلية موريتانية، يبلغ عدد سكان موريتانيا نحو 4 مليون نسمة، حيث لم يجر إحصاء رسمي منذ سنوات.

ووفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، يعاني 322 مليون شخص حول العالم من الاكتئاب.