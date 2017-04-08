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شاهد: ينام 18 ساعة يوميًا بسبب مرض نادر

8/4/2017

يعاني صبي يبلغ من العمر 13 عامًا من حالة غامضة تتركه نائما لمدة 18 ساعة في اليوم كما لو كان في غيبوبة أو شبه ميت، ولا يمكن لأحد إيقاظه من سباته قبل هذه المدة مهما حاول بشتى الطرق.

وبحسب صحيفتي ميترو وميرور البريطانيتين، توقف الصبي هاري أبليتون عن الذهاب للمدرسة في مدينة تشيسترفيلد بمقاطعة ديربيشاير بإنجلترا، لمدة 12 أسبوعًا لأنه لا يمكنه الاستيقاظ من نومه معظم اليوم.

ويخشى والداه جان وجيمس من تدهور حالته الصحية التي تشبه الغيبوبة، ويشعران بقلق متزايد لاسيما وأن الوضع يزداد سوءًا، وكان الصبي ينام كثيرًا في الماضي لكن قبل 22 شهرًا بدأ يلاحظان حالته الغريبة.

واعتقد والدا الصبي أنه توفي عند حدوث ذلك لأول مرة، ونشرا لقطات عبر الإنترنت تظهر مدى صعوبة إيقاظه، ويبدو الطفل شبه ميت ويمكن حمله ونقله إلى أي مكان دون أن يدري، ما أثر على حياته الخاصة، وأصبح غير قادر على الذهاب إلى المدرسة أو الخروج مع أصحابه.

وقال الأطباء إن المراهق يعاني من التعب الشديد، لكن ما زالت حالته محيرة، ومن غير المعروف بالضبط سبب عدم استيقاظه أو استجابته، فيما أقرت لجنة طبية نقل الصبي إلى مستشفى متخصص لمتابعة حالته.

وتبحث الأسرة الآن عن سبيل لمساعدة ابنها في التعليم المدرسي من أجل مواكبة دراسته.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف بريطانية
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