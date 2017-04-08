البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: لقطات غريبة لأنثى تمساح تقود صغارها

8/4/2017

رصد مقطع مصور لقطات غريبة لأنثى تمساح تقود صغارها نحو منزلها الجديد داخل ملعب غولف في فلوريدا بالولايات المتحدة.

وبحسب شبكة إيه بي سي الأمريكية، رصد أحد رواد الملعب ويدعى "شارون وايتينغ" المشهد الغريب الذي ظهرت فيه الأم تقود 16 تمساحًا صغيرًا وتنتقل بهم من بركة مياه أوشكت على الجفاف، إلى بركة أخرى على ملعب روتندا الرطب للغولف.

وظهر الصغار وهم يسيرون أمام الأم بينما تبدو كالقائد الذي يشرف على تحركات فريقه، وذكر وايتينغ أنه يتابع الأنثى مذ وضعت صغارها في أواخر فبراير/شباط الماضي، وغالبا ما تظهر مغادرة أو مقبلة على صغارها لإحضار الطعام.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أمريكية
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)