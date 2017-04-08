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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: لحظة اقتلاع إعصار لأحد المنازل

8/4/2017

نشرت وسائل إعلام أمريكية لقطات سجلتها كاميرات المراقبة لأحد المنازل في شاطئ فيرجينيا، لقطات مخيفة ترصد لحظة اقتلاع الإعصار للمنزل.

وقد ذكر الموقعان الأمريكيان"WTKR News 3"، "AOL"، أن السيدة جنيفر مينغو كانت في غرفة نومها ليلة الجمعة عندما انفجرت النوافذ فجأة وتحطم الجدار، حسبما صرحت لوسائل الإعلام المحلية.

وأضافت مينغو أنها اختبأت خلف الكرسي، في الوقت الذي بدأ فيه أثاث المنزل من تلفاز ومنضدة وغيرهما في الطيران من النوافذ بعد جدران المنزل بسبب شدة الإعصار.

وقالت إنها تعرضت لبعض الخدوش البسيطة لكن زوجها أولادها وأحفادها كانوا بخير، لافتة إلى اللحظات المرعبة التي عاشتها وظنت أنها لن تنجو وأن تلك نهايتها.

وتنتظر الأسرة الآن فرق الترميم لمعرفة حجم الضرر الذي لحق بالمنزل وحساب الخسائر وحجم الإصلاحات التي يحتاجها.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أمريكية
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