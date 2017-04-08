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منوعات|روسيا

شاهد: قفزة مرعبة من أعلى سيارة رياضية مسرعة

8/4/2017

رصد مقطع مصور لقطات توقف القلب لمغامر أدى قفزة مرعبة من أعلى سيارة رياضية تسير نحوه بسرعة 60 كيلومتر/ في الساعة.

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وميرور البريطانيتين، نفذ أوليغ شيرستياشينكو (25 عامًا) قفزة استثنائية أصابت سائق السيارة ويدعى أميران سارداروف بالرعب، خلال تجربة متهورة، إذ ركض أوليغ تجاه السيارة المسرعة وبدا وكأنها ستطيح به في الهواء.

لكن الشاب المغامر قفز متجاوزًا السيارة بشكل مذهل بعدما دار حول نفسه فوق السيارة واستقر واقفًا على قدميه على الأرض متحديًا الموت!

والتقط مقطع التجربة الخطيرة بمدينة يكاترينبورغ في منطقة سفيردلوفسك أوبلاست وسط روسيا، ويشار إلى أن أوليغ يمارس رياضة الباركور منذ كان عمره 14 سنة.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن الاتهامات الجنائية التي كان يمكن أن يواجهها سائق السيارة في حال فشل أوليغ في تنفيذ قفزته.

والباركور هي مجموعة حركات يكون الغرض منها الانتقال من النقطة "أ" إلى النقطة "ب" بأكبر قدر ممكن من السرعة والسلاسة، وذلك باستخدام القدرات البدنية.

وقد وُجد الباركور أساسا كطريقة جديدة ومختلفة لتخطي العقبات أو الموانع، وهذه الموانع يمكن أن تكون أي شيء مما يحيط بك من فروع أشجار أو صخور أو قضبان حديدية أو حتى جدران.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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