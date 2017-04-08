شاهد: طفلة حديثة الولادة تعود للحياة قبل لحظات من دفنها

عادت طفلة هندية حديثة الولادة إلى الحياة مرة أخرى قبل لحظات من دفنها، بعدما أعلنت الممرضات وفاتها!

ونشرت قناة "Caters Clips" على يوتيوب، لقطات للطفلة المبتسرة التي ولدتها دورغش راثور (25 عامًا)، مبكرًا بعد 24 أسبوعًا من الحمل فقط، بإحدى المستشفيات الحكومية في بوندي بولاية راجاستان غرب الهند.

وبسبب ضآلة وزن الطفلة الذي لم يتعد الـ350 غراما وبقائها في مكانها دون حراك لفترة طويلة، اعتقدت طاقم التمريض أن الطفلة ماتت وأعلنوا وفاتها ونصحوا والديها بالخروج بها ودفنها دون الرجوع للطبيب المختص.

وكان أفراد الأسرة على وشك دفن الطفلة وتوديعها، حين شعروا بدقات قلبها وأنفاسها من جديد فقاموا على الفور بنقلها إلى المستشفى، حيث بقيت في العناية المركزة، وفتحت المستشفى تحقيقًا في الواقعة.