البث الحي
منوعات|الهند

شاهد: طفلة حديثة الولادة تعود للحياة قبل لحظات من دفنها

8/4/2017

عادت طفلة هندية حديثة الولادة إلى الحياة مرة أخرى قبل لحظات من دفنها، بعدما أعلنت الممرضات وفاتها!

ونشرت قناة "Caters Clips" على يوتيوب، لقطات للطفلة المبتسرة التي ولدتها دورغش راثور (25 عامًا)، مبكرًا بعد 24 أسبوعًا من الحمل فقط، بإحدى المستشفيات الحكومية في بوندي بولاية راجاستان غرب الهند.

وبسبب ضآلة وزن الطفلة الذي لم يتعد الـ350 غراما وبقائها في مكانها دون حراك لفترة طويلة، اعتقدت طاقم التمريض أن الطفلة ماتت وأعلنوا وفاتها ونصحوا والديها بالخروج بها ودفنها دون الرجوع للطبيب المختص.

وكان أفراد الأسرة على وشك دفن الطفلة وتوديعها، حين شعروا بدقات قلبها وأنفاسها من جديد فقاموا على الفور بنقلها إلى المستشفى، حيث بقيت في العناية المركزة، وفتحت المستشفى تحقيقًا في الواقعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)