شاهد: ركاب قارب يواجهون قرشًا عملاقًا بـ"المكنسة"

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقطات لركاب قارب يواجهون قرشًا أبيض كبيرا كان يحوم حولهم، باستخدام مكنسة يدوية!

وكان مجموعة من الصيادين من مدينة بورت فيري في فيكتوريا بأستراليا، خرجوا في رحلة صيد، حين ظهر قرش أبيض ضخم يدور حول القارب الصغير أكثر من مرة، وكأنما دفعه الفضول لاستطلاع الأمر فارتفع نحو السطح وبدأ بالدوران حول القارب.

ولم يجد ركاب القارب مهربًا أو مفرًا من المواجهة، فقرروا إبعاده بإحدى المكانس اليدوية ذات اليد الخشبية ظهرت باللون الأحمر.

ووصف أحد ركاب القارب ويدعى "دانييل هوى" شعوره أثناء التقاط الفيديو ومدى خوفهم وقلقهم إذا تقطعت بهم السبل وسط المحيط وتمكن القرش من الإضرار بزورقهم ومهاجمتهم، ونشر دانييل المقطع على صفحته بموقع فيسبوك.