البث الحي
منوعات|أستراليا

شاهد: ركاب قارب يواجهون قرشًا عملاقًا بـ"المكنسة"

8/4/2017

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقطات لركاب قارب يواجهون قرشًا أبيض كبيرا كان يحوم حولهم، باستخدام مكنسة يدوية!

وكان مجموعة من الصيادين من مدينة بورت فيري في فيكتوريا بأستراليا، خرجوا في رحلة صيد، حين ظهر قرش أبيض ضخم يدور حول القارب الصغير أكثر من مرة، وكأنما دفعه الفضول لاستطلاع الأمر فارتفع نحو السطح وبدأ بالدوران حول القارب.

ولم يجد ركاب القارب مهربًا أو مفرًا من المواجهة، فقرروا إبعاده بإحدى المكانس اليدوية ذات اليد الخشبية ظهرت باللون الأحمر.

ووصف أحد ركاب القارب ويدعى "دانييل هوى" شعوره أثناء التقاط الفيديو ومدى خوفهم وقلقهم إذا تقطعت بهم السبل وسط المحيط وتمكن القرش من الإضرار بزورقهم ومهاجمتهم، ونشر دانييل المقطع على صفحته بموقع فيسبوك.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)