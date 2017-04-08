شاهد: رد فعل غريب تجاه امرأة علقت رقبتها بين أبواب المترو

رصد أحد ركاب مترو أنفاق بمدينة نيويورك الأمريكية، امرأة علق رأسها بين دفتي باب إحدى عربات القطار بينما تمر إحدى العاملات من جانبها بلا أدنى مبالاة دون مساعدتها!

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، نشر الراكب الفيديو على انستغرام وظهرت فيه المرأة رأسها خارج القطار المتوقف على رصيف محطة المترو بينما ظل جسدها داخل القطار وأغلقت الأبواب على رقبتها وبقيت محاصرة بين دفتي الباب.

ورغم المشهد الملفت جدًا للانتباه واستغاثة المرأة إلا أن إحدى موظفات المترو مرت من أمامها دون أن تتوقف أو تلتفت لها، كما مر خمسة أشخاص بالمكان ولم يبدوا اهتمامًا أو يساعدوها، ما أثار غضب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يزال من غير الواضح في أي محطة تم تصوير الفيديو، ومدة بقائها عالقة، وما إذا كانت المرأة قد أصيبت أو لا.