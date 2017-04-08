البث الحي
منوعات

شاهد: رجل يضع مولودًا في بطن حيوان ميت

8/4/2017

نشر موقع صحيفة ميرور البريطانية لقطات غريبة لرجل يضع طفل حديث الولادة في معدة حيوان ميت مشقوق البطن، بينما تظهر يده ملطخة بالدماء، في نوع غريب جدًا من الطقوس.

وظهر الرجل في الفيديو يحمل الطفل المولود حديثًا، ثم يضعه في معدة حيوان ميت، يرجح أن يكون بقرة أو حصان، إذ تظهر أضلع الحيوان بوضوح من داخل البطن المشقوق.

كما ظهرت يد الرجل ملطخة بالدماء، وقام بإغلاق معدة الحيوان على الطفل بالداخل لمدة 10 ثوانِ وسط هتافات الموجودين، قبل أن يعيد فتح البطن مرة أخرى ويخرج المولود.

ويبدو لمشاهدي الفيديو -في البداية- أن الرجل يضع الطفل داخل حقيبة سوداء كبيرة، ثم تتضح الصورة رويدًا لتبين أنه بطن حيوان ميت، في طقوس غريبة جدًا أثارت التساؤلات عن ماهيتها والسبب الذي يدفع البعض للقيام بمثل هذا الأمر، ولم تُذكر معلومات عن مكان ووقت حدوث الواقعة الغريبة.

المصدر : الجزيرة مباشر + ميرور
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)