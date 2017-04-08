شاهد: رجل يضع مولودًا في بطن حيوان ميت

نشر موقع صحيفة ميرور البريطانية لقطات غريبة لرجل يضع طفل حديث الولادة في معدة حيوان ميت مشقوق البطن، بينما تظهر يده ملطخة بالدماء، في نوع غريب جدًا من الطقوس.

وظهر الرجل في الفيديو يحمل الطفل المولود حديثًا، ثم يضعه في معدة حيوان ميت، يرجح أن يكون بقرة أو حصان، إذ تظهر أضلع الحيوان بوضوح من داخل البطن المشقوق.

كما ظهرت يد الرجل ملطخة بالدماء، وقام بإغلاق معدة الحيوان على الطفل بالداخل لمدة 10 ثوانِ وسط هتافات الموجودين، قبل أن يعيد فتح البطن مرة أخرى ويخرج المولود.

ويبدو لمشاهدي الفيديو -في البداية- أن الرجل يضع الطفل داخل حقيبة سوداء كبيرة، ثم تتضح الصورة رويدًا لتبين أنه بطن حيوان ميت، في طقوس غريبة جدًا أثارت التساؤلات عن ماهيتها والسبب الذي يدفع البعض للقيام بمثل هذا الأمر، ولم تُذكر معلومات عن مكان ووقت حدوث الواقعة الغريبة.