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شاهد: امرأة تنجو من الموت بأعجوبة تحت عجلات القطار

7/4/2017

أظهرت لقطات تحبس الأنفاس نجاة امرأة من الموت بأعجوبة تحت عجلات قطار سريع في نيوزيلندا.

وكان القطار يعبر محطة "ماونت إيدن" في أوكلاند بنيوزيلندا الجمعة، عندما عبرت المرأة فجأة أمام القطار دون أن تنتبه للقطار القادم.

وانتبه سائق القطار للمرأة الغافلة، ما دفعه للضغط على مكابح الطوارئ.

وكانت المرأة تعبر القضبان وهي تنظر جهة اليمين على الرغم من أن القطار جاء من الناحية اليسرى.

ونقلت تقارير إخبارية عن مدير خدمات القطار في أوكلاند قوله إنه يتعين على المشاة الانتباه بصورة أكبر عند عبور خطوط السكك الحديدية، نظرا لوجود خطوط سكك حديدية عديدة في أوكلاند.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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