الجزيرة مباشر تستضيف أبطال مسلسل "أرطغرل" الأحد

تستضيف الجزيرة مباشر أبطال المسلسل التاريخي التركي أرطغرل ضمن نافذتها المسائية في العاشرة والنصف مساء الأحد 9 من أبريل/ نيسان.

وتستضيف شاشة الجزيرة مباشر الفنان التركي جاويد شيتين جونر الذي اشتهر بشخصية الفارس دوغان و يصحبه الفنان آيبرك بيكجان الذي يظهر في المسلسل بشخصية آرتوك بيك طبيب قبيلة الكايا و مستشار أرطغرل المقرب منه .

و دوغان ألب هو الفارس القوي الذي أسند له أرطغرل مهمات عديدة، و اكتسب تعاطفا كبيرا في الحلقة الأخيرة التي أذيعت الأسبوع الماضي بعد مقتله في كمين نصبه له الصليبيون بمعاونة أورال، الذي يظهر المسلسل خيانته لقبيلته تشافدار و شقيقه علي يار الذي بايعته القبيلة سيدا لها، لكن أورال رأى نفسه أولى بالسيادة ما دفعه للتحالف مع القائد الصليبي فاسليوس حاكم قلعة كاراجيسار ضد أرطغرل و قبيلتي كايا و تشافدار طبقا لأحداث المسلسل التاريخي.