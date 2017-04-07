شاهد: لحظة قتل الشرطة الأمريكية لرجل في مركز تجاري

أظهرت لقطات لحظة قتل الشرطة الأمريكية لمشتبه به يحمل سكينا في مركز تجاري.

ووثقت اللقطات المأخوذة من كاميرا مثبتة في سترة شرطي، اشتباك عناصر الشرطة مع خيريمي لوبيز-روبليدو/29 عاما/ أحد أكثر الهاربين المطلوبين في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

وقتل لوبيز-روبليدو على يد عناصر الشرطة في يناير/كانون ثاني الماضي، إلا أن الشرطة لم تنشر الفيديو إلا أمس الخميس بعد أن قال ممثل ادعاء إن عملية إطلاق النار كانت مبررة.

وكان المشتبه به يحمل سكينا قابلا للطي ويلوح به في مركز "سالونو سكوير" التجاري. وذكرت الشرطة أن لوبيز-روبليدو كان مصنفا "عضو عصابات عنيف" من قبل "خدمة مارشال الولايات المتحدة".

ويظهر الفيديو اشتباك ثلاثة من عناصر الشرطة مع المشتبه به وطرحه أرضا قبل إطلاق النار عليه.

وأطلق الشرطي أربع رصاصات على لوبيز-روبليدو ونقل بعدها إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته.

ونقلت تقارير إخبارية عن والدته إنه لم يتلق علاجا خلال فترة تواجده في المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.