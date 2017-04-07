تويتر تقاضي الحكومة الأمريكية لطلبها سجلات حساب مناهض لترمب

قالت شركة تويتر في دعوى قضائية إنها تلقت طلبا من مسؤولين أمريكيين لتسليم سجلات قد تكشف عن المستخدم الذي يقف وراء حساب معارض للرئيس دونالد ترمب.

وقالت تويتر إنها تطعن على الطلب أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو مقر شركة تويتر.

ويزعم الحساب أن من يديره موظفون اتحاديون في مجال الهجرة.

وبعد تنصيب ترمب رئيسا في يناير/ كانون الثاني بدأت حسابات مجهولة على تويتر تعبر عن قلقها من أكثر من 12 وكالة حكومية أمريكية بدا أنها تعارض آراء الرئيس بشأن التغير المناخي وقضايا أخرى.

وقالت تويتر في الدعوى القضائية "حقوق حرية التعبير المكفولة لمستخدمي تويتر ولتويتر ذاتها بموجب التعديل الأول في الدستور الأمريكي تشمل الحق في نشر الخطاب السياسي عبر حسابات مجهولة أو تحمل أسماء مستعارة".