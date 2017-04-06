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منوعات|الصين

مصير مفجع لدجاجة حاولت حماية بيضها من الحريق

مصير مأساوي لدجاجة حاولت حماية بيضها من حريق هائل
مصير مأساوي لدجاجة حاولت حماية بيضها من حريق هائل
6/4/2017

في الوقت الذي نسمع فيه عن قصص العثور على أطفال حديثي الولادة داخل صناديق القمامة، نجد غريزة الأمومة تتجسد في مشهد نادر جدًا التقط من داخل عالم الطيور.

ففي الصين، تناقلت وسائل الإعلام صورًا نشرها موقع ويبو الصيني، لقصة غريبة جدًا تحكي عن مصير دجاجة حاولت حماية بيضها -الذي أوشك على الفقس- من حريق هائل.

وأظهرت الصور التي تحاكي أكثر من ألف كلمة، كيف ضحت الأم بحياتها ولم تهرب لتحافظ على صغارها من الحريق الذي شب في الغابة ووصل إلى عش البيض الذي رقدت فوقه، وفضلت أن تحترق وهي حية لتحمي أطفالها، في مشهد نادر لغريزة الأمومة في أسمى معانيها.

 لكن لسوء الحظ، ماتت الدجاجة محترقة وهي جالسة في مكانها، واحترق البيض أيضًا أسفلها وكان عدده 11 بيضة، في مشهد هز مواقع التواصل الاجتماعي في الصين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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