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شاهد: مُخدِّر يحول 3 رجال لتماثيل مشلولة

6/4/2017

رصد مقطع مصور لقطات مخيفة لإصابة 3 رجال بالشلل بعد تعاطي مخدر "سبايس" الذي حولهم إلى تماثيل مجمدة أشبه بالـ"الزومبي" في شوارع مانشستر البريطانية.

وبحسب صحيفتي ميترو وديلي ميل البريطانيتين، تجمد 3 رجال وأصيبوا بالشلل بعد تناول جرعة من المخدر الخطير، في شارع تيب بالمدينة بينما ترتجف أجسادهم وأطرافهم في حالة يرثى لها.

وظهر الرجال الثلاثة وقد وقفوا ثابتين في أماكنهم وغير قادرين على الحركة كما لو كانوا موتى يمشون على الأرض كما في شخصيات الزومبي التي نراها في الأفلام تمامًا.

وتظهر اللقطات الآثار المدمرة للمخدر الذي يرجع أنه سلالة قاتلة محتملة، ويبيعه تجار الشوارع رغم أنه غير قانوني، ويحول المتعاطين إلى تماثيل مشلولة تتجمد على أوضاعها وقوفًا أو جلوسًا، وهي واقعة تكررت ف الآونة الأخيرة.

وقالت مؤسسة ليفيشار الخيرية إن المخدر مسئول عن زيادة نسبة استدعاء سيارات الإسعاف منذ فبراير/شباط الماضي، وتضيف أن حولي 95% من الشباب المشرد يتعاطون المخدر الذي يحولهم إلى أشباه موتى.

وحذرت الشرطة من النتائج المترتبة عن تعاطي المخدر، لاسيما بعد تلقيها اتصالات لمساعدة 11 شخصا انهاروا خلال 8 ساعات فقط بعد تعاطي المخدر وسط مدينة مانشستر.

فيما ألقي القبض على 43 شخصًا لهم علاقة بتجارة هذا مخدر "سبايس" الذي يعتبر شكلًا من أشكال القنب الاصطناعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف بريطانية
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